限韓令曾被南韓外長康京和抨擊為“防疫弱國採取的粗魯措施”。在疫情蔓延下，限韓令增加到116個國家和地區。

韓聯社引述南韓外交部公佈的最新資料指出，截至首爾時間下午3時，對南韓采取入境管制措施的國家和地區為116個，較前一日增加七國。

禁止自韓人員入境或允許離韓後過一定時間後入境的國家和地區增至49個；要求自韓旅客接受隔離的國家和地區增至17個；還有50個國家和地區對來自南韓人員采取要求自行隔離等低於強制隔離的檢疫措施。

巴哈馬和海地是最新下達禁韓令的國家。兩國分別禁止20天和14天內有過南韓、伊朗、義大利旅行或居住史的外國人入境。格瑞納達和塞爾維亞則將管制措施升級為禁止來自南韓人員入境。

阿根廷要求從南韓、中國大陸、日本等地入境的外國人接受14天的居家隔離。中國大陸21個省（自治區、直轄市）對從南韓入境的人員采取隔離措施。

(中時 )