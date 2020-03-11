因新冠狀病毒疫情在大陸以外的全球各區域擴散加速，導致市場投資人擔憂全球供應鏈段鍊，加上原油價格大戰開打，全融市場秩序出現大震盪。富達國際認為，預期市場回復較為正常後，全球投資人找收益的情緒可望持續，在高收益債中，相對看好亞洲高收益債！

由於油價下跌影響近兩日市場反應劇烈，股市與美國公債價格兩日內大幅波動，信用債券價格也遭到錯置（dislocated），然於本周劇烈波動市場，高收益債中亞洲持續表現勝出。富達國際表示，主因冠狀病毒疫情擴大與油價影響經濟不確定因素，全球投資人降持風險性資產，然而，由於賣壓主要來自於歐美與亞洲之非大陸投資人，且大陸投資人預期大陸政府將持續推出刺激政策，因此亞高收與中國信用債相對抗跌，表現勝出其他區域高收益債。

富達投信基金經理人夏苔耘（Jessie）表示，目前對於亞高收基本面看法持續謹慎樂觀，整體基金持續小幅加持風險，同時微調投組，加入高品質或投資等級債券，以獲取相對吸引人之風險收益，同時提升基金投組流動性。目前亞高收殖利率7.3％仍高於長期平均水準，亞高收中與油價相關的能源產業佔比相對較低，且亞洲政府財政相對穩健，在目前全球不確定性升高期間，較具財政與貨幣刺激空間與能力，因此我們認為不論以追求收益的固定收息角度，或是以中長期投資評價面角度衡量，亞洲高收益債目前風險報酬與相對價值均吸引人，遇市場修正時提供吸引的買點。

(工商 )