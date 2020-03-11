倫元投顧分析師陳學進表示，台股11日開高走低，終場下跌109.79點，跌幅1％，收在10,893.75點，櫃買指數同步收黑，終場下跌2.12點，跌幅1.53％，以136.88點作收。

三大法人方面，外資續賣207.61億元，投信轉買8.68億元，自營商轉賣84.65億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回4,245口多單，累計淨多單部位為25,763口，心態呈現相對謹慎保守。

美國新冠肺炎確診病例正式突破千例，並已造成至少31人死亡，引發市場恐慌情緒再度升溫，加上美國總統川普減稅缺少實施細節，失望情緒蔓延，美股道瓊指數期貨電子盤再度回跌逾650點，導致台股11日終場未能收紅。

然而為了減輕疫情對經濟所造成的衝擊，不僅美國聯準會（Fed）持續降息，並擴大量化寬鬆措施救市，川普也將端出一系列經濟紓困刺激方案，企圖力挽狂瀾，加上亞洲疫情趨緩，廠商有序復工下，產業供應中斷的危機將會解除，預期整體經濟在第二季可望出現翻轉，股市也有報復性反彈的行情可期。

個股方面，本周納入投資組合的金像電，搭上雲端及伺服器趨勢浪頭，營運可望否極泰來，配合趨勢向上及法人心態偏多不變，只要量價不失控，後市大漲再創新高的機會可期。

此外，儘管台股目前上檔受致於10日線、月線及季線等短中期均線的蓋頭反壓，不過當大盤逐步震盪築底作反彈的過程，對於前景展望佳，以及營運可望爆發性成長的績優股，逢低可多加留意，譬如頻率元件廠晶技、風電概念股世紀鋼、散熱模組廠泰碩及銅箔基板（CCL）業者聯茂等，操作上以低接不追高為原則。

(工商 )