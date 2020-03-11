新冠肺炎疫情讓台達電(2308)加速大陸以外地區生產據點及供應鏈佈局！台達董事長海英俊表示，印度廠將於4月到5月開始營運，去年收購的泰達廠亦將進行廠區自動化及智能化，並增加當地供應商採購比例，強化泰國當地供應鏈管理，預估今年整體資本支出將達5億8000萬美元。

中美貿易戰後，台達即積極建立大陸以外生產據點，不過目前大陸廠區佔台達集團生產比重仍高達71%，新冠肺炎疫情讓大陸整體製造及運輸在今年2月一度陷入完全停擺，進一步加速台達在大陸以外地區建立生產據點的決心。

海英俊表示，儘管台達於去年4月完成收購泰達電，在泰國有了生產據點，沒有大陸廠區返工問題，不過泰國很多原物料從大陸進口，泰達電約有30%材料來自大陸，還是受到此次新冠肺炎疫情影響，加上泰達電廠區老舊，因此台達團隊介入泰達電後，已成立一個團隊，將泰達電廠區納入台達集團的自動化及智能化製造計畫中，過去一到兩年才更換供應商，預計也將在半年內換掉約20%的供應商，強化泰國當地供應鏈的管理，提升工廠生產效率，預估今年泰達電的營運及獲利都會改善。

在印度廠部分，目前印度廠已接近完工，預估4到5月開始營運，未來將以生產供應當地市場的ICT、IA及基礎建設相關產品為主。 為因應台灣、印度及泰國擴廠，以及大陸廠區自動化設備需求，台達預估，今年資本支出將達5.8億美元。

(時報資訊)