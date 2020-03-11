鑽石公主號（Diamond Princess）和至尊公主號（Grand Princess）郵輪近兩個月連續爆出新冠肺炎疫情，不少旅客嚇得紛紛取消郵輪行程，衝擊郵輪旅遊市場。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，美國三大郵輪股災情慘重，股價跌掉三分之二，郵輪變慘業，大家都料想不到，三年之內恐怕難以翻身。

謝金河在臉書發文表示，金融海嘯以來，郵輪旅遊十分興盛，尤其是中高齡退休人士，搭配豪華郵輪玩遍世界，且住在郵輪豪華旅館，不必每天打包行李，對行動不便的老人家是最方便又舒服的旅 行方式，但這些美好的時光，這次全被新冠肺炎疫情顚覆了。

他認為，這次日本防疫最大破口就停泊在橫濱外海的鑽石公主號，由於檢疫慢半拍，造成706個確診病例，也使得日本疫情蔓延；最近另艘至尊公主號差點停靠不了岸，所幸9日在加州奧克蘭港靠泊，兩艘郵輪相繼出大事，重創全球最大郵輪公司嘉年華集團 (CCL-US) 股價。

全球三家大郵輪集團都在美國上市，除了嘉年華集團（Carnival），還有挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）及皇家加勒比海（Royal Caribean），三檔郵輪股成為這次美股重挫的重災區。

嘉年華集團股價在疫情爆發前漲到72.7 美元，市值 497.63 億美元，這次最慘跌至21.74美元，在道瓊暴跌2013點當天，嘉年華集團重挫約20%，市值縮水剩下148億美元；另一家挪威郵輪也從 59.78 跌到 19.81 美元，市值剩下 42.33 億美元；皇家加勒比海則從135.31 跌到47.36 美元，市值掉到100.8億美元。

謝金河表示，三大郵輪股在疫情衝擊下，股價跌掉約三分之二，船公司損失慘重，是這次疫情最大輸家。過去10年來，坐豪華郵輪環遊世界是最寫意的人生寫照，如今坐郵輪居然成為高風險的旅遊行為，郵輪變「慘業」，是大家意想不到的事，預估三年之內恐難翻身。

(中時電子報)