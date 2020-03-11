恩主公醫院婦產科主任王鐸聲指出，孕婦在疫情流行期間更需要如期進行檢查。(圖/恩主公醫院提供)

面對新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，在這一波疫情流行的期間，大家對於是否可以到醫院進行產檢充滿疑慮，針對孕媽咪要如何進行產檢，以及關於新生兒的注意事項有哪些呢?

恩主公醫院婦產科主任王鐸聲醫師表示，疫情流行期間更需要如期進行檢查。孕婦是容易感染新型冠狀病毒的族群，疫情流行期間應進行定期產前檢查，並密切注意胎動變化，有妊娠期合併症或併發症者要適當增加產檢次數，同時醫院皆有完善的防疫措施，提醒大家進出醫院配戴外科口罩、勤洗手、回家後立即更換衣物並沖澡，做好個人衛生保護自己。

◎新冠肺炎會透過胎盤、母子垂直感染嗎?

根據2020年2月發表於醫學期刊《The Lancet》的報告，記錄9名懷孕晚期且感染新型冠狀病毒的入院症狀和新生兒狀態，研究團隊在分娩時抽取羊水、臍帶血、新生兒口咽表皮細胞以及母乳，都沒有發現新型冠狀病毒的存在。

但是，在武漢兒童醫院2月5日確診的2例新生兒新型冠狀病毒，母親為新型冠狀病毒確診患者，因此，專家推測可能存在母嬰垂直感染傳播途徑。

◎若有疑似及未痊癒的確診病例能餵母乳嗎？

目前為止尚未發現新生兒哺乳感染病例，但新型冠狀病毒是否通過胎盤垂直傳播，或出生後通過母乳傳播仍不清楚，所以對確診新型冠狀病毒的媽媽，新生兒立即按病毒感染留成隔離觀察2周，不要進行哺乳。

◎新生兒若符合任一條件需檢查

新生兒新型冠狀病毒感染的途徑可能有：母嬰垂直傳播、密切接觸傳播及飛沫傳播（家庭成員間、家庭來訪者）、醫院內感染，所以符合以下任一條件的寶寶需進行檢查：

1.孕產婦確診或高度疑似感染者

2.孕產婦密切接觸家人確診或高度疑似感染者

3.新生兒出生後家庭照護人員有確診和高度疑似感染者

雖然台灣目前未出現孕婦確診案例，但仍須做好防疫工作。王鐸聲指出，在照顧新生兒方面，應盡量減少照護人員、房間定時開窗通風、照護人員勤洗手、對新生兒的用物做好消毒(高溫或75%酒精)等，密切觀察新生兒體溫、吃奶、呼吸、黃疸等變化，若有不適隨時就醫。若媽媽確診或疑似感染，建議新生兒至少隔離14天，新生兒如出現發燒、咳嗽、呼吸困難、精神反應差、吃奶差、反覆嘔吐等症狀應及時就診。

(中時電子報)