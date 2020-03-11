陸北京：非疫情嚴重國進京 也要居家＆集中觀察2周 17:562020/03/11 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月10日，北京市東城區安定門街道分司廳社區社工劉淳（左），為一名返京住戶辦理信息登記。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組辦公室副主任、北京市委組織部副部長張強11日上表示，一是自疫情嚴重國家入境進京人員，繼續執行居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。二是即日起，自非疫情嚴重國家入境進京人員，也要居家觀察或集中觀察14天。三是短期入境進京且有商務等行程目的地的人員，需入住指定賓館並進行核酸檢測，未出檢測結果前，不得離開賓館。四是不在北京停留，經停首都國際機場、大興國際機場轉機出境人員，應接受健康管理。 (旺報 ) #北京 #觀察 #人員 #入境 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 如果連白衣天使都怕了 04:102020/03/10 時論廣場 挺抗疫英雄！全聯今免費送10萬杯咖啡 給醫護人員 14:252020/03/10 生活 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 兩岸熱門新聞 美U-2偵察機 安裝陸北斗系統 - 焦點新聞 - 旺報 成都琉璃廠出土大量五代至宋元瓷器 - 兩岸 - 旺報 湖北台辦：包機協商一波三折 台拒絕候補名單令人遺憾 - 兩岸 - 旺報 新冠肺炎病毒外交 大陸伸手援助義大利 - 兩岸 北京4例境外輸入確診病例來自義大利同一家庭 涉及60名密切接觸者 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。