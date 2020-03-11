北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組辦公室副主任、北京市委組織部副部長張強11日上表示，一是自疫情嚴重國家入境進京人員，繼續執行居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。二是即日起，自非疫情嚴重國家入境進京人員，也要居家觀察或集中觀察14天。三是短期入境進京且有商務等行程目的地的人員，需入住指定賓館並進行核酸檢測，未出檢測結果前，不得離開賓館。四是不在北京停留，經停首都國際機場、大興國際機場轉機出境人員，應接受健康管理。

(旺報 )