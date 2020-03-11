20200311中天新聞 劉真昏迷1個月 辛龍不捨發文：女兒想媽媽了

劉真從動心臟手術到裝葉克膜搶救至今，已超過１個月，各方都在為劉真加油集氣。一位知情醫師因特殊情況得知劉真目前狀況，直嘆氣說：「可憐，相信劉真先生辛龍和家人心中的壓力一定很大。」同時據傳，劉真在做完腦溢血手術後，除了外傳的引流手術外，也可能有腫脹情況發生，恐發生傷口關不起來，希望外界持續替劉真加油。

據知情醫師表示，劉真應該一直是住在同一區域的病房，這裡是一般病人和訪客接觸不到的區域，而且因為是加護病房，24小時都在觀測病情中。劉真的家屬只能在特定時間前往探病，不能隨時在身邊，否則也只能待在離病房近的院內其他區域，所以，辛龍晚上無法探病的時間，還是有空回家陪女兒睡，也才會有前2天辛龍的感性PO文，女兒晚上安慰爸爸要睡覺的內容。

至於劉真是否能排到換心？知情醫師分析，其實只要屬於裝葉克膜或心室輔助器等急症的病患，都可以申請優先順位，但這樣的順位每一段時間就要重排一次，因為病人可能隨時都會出現不同狀況，這也算較公平的處理方式，但比較重要的前題，還是接受換心的病人意識要清楚，否則換心手術恐難進行，順位也會因而改變。

知情醫師認為新光醫院心臟內科醫師洪惠風在《新聞挖挖哇》說明的很正確，洪惠風說病患如發生腦溢血，是很難接受換心手術，擔憂其未來狀況，會對家屬造成極大負擔，也強調更現實的事，有可能浪費一顆心。

洪惠風在節目也分析，使用心室輔助器容易有血栓，血栓到腦部、堵塞血管也會引起中風，需搭配抗凝血劑等抑制血栓，但同時增加出血問題。而像劉真這樣的心臟瓣膜出狀況的患者，如需開刀換掉，所面臨手術風險為8%，相當12人有一人會遇到，但醫師們將8%風險當超級大的風險，因為大部分手術危險性都在3%、1%左右，8％真的算很大的風險了。

劉真還在繼續和病魔對抗中，醫師也認為外界對劉真更多集氣和家屬更多支持，是目前最重要的事，希望能出現好的轉機。

(中時電子報)