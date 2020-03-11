計算機是否可帶入考場，聽教育人怎麼說。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

計算機是否可帶入考場，聽教育人怎麼說。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

計算機是否可以帶入課堂使用呢？知名日商維酷公關公司為了因應科技發展，於11日發新聞稿指出，108課綱已正式啟用，但對於計算機是否帶入課堂開放大考使用，仍然讓許多教育人群起討論。維酷指出，全球的教育型態也開始有了改變，隨著網路、人工智慧的普及，而原先的教學體系已無法滿足社會的需求，因此將人工智慧、行動網路、大數據分析、雲端技術等等融入教育，並教導學生學習的方式與學習工具的運用。

針對從基礎教育，引發學生對學習的興趣，維酷強調，給學生魚不如給他一把釣竿教他釣魚，怎麼使用工具才是學習基本，而涵蓋科學、技術、工程、數學等多種面向的「STEM教育」理念，也成為全球教育方向的關鍵，STEM教育強調跨領域的結合，除了知識外更利用全面性的思維模式來讓學生培養判斷、整合與解決問題的能力。

維酷強調，邏輯力、思考力、運用能力是未來台灣人才培養重點，並指出，教育應更加著重在「邏輯」、「思考」與「應用」方面，融合科學、技術、工程、數學等多種面向的「STEM教育」，才是培育人才的正確模式，在這個概念之下，才能培養更優質的多元人才，而新課綱提到教學應該更著重在「素養」上，所謂素養就是包含了「知識、技能、態度」三者，這也是各大知識人才必備的關鍵，要培養像這樣的科技人才，就該讓學生從小接觸素養教育，使學習不僅僅只是為了得到一個答案，而是懂得活用邏輯、思考，並將這樣的觀念運用在生活以及工作。

維酷指出，教學生硬背記算式得出解答，不如教他們懂得善加利用手邊的資源工具，獲得更多學習思考的能力，在這樣的背景下，他們強烈建議，將計算機融入課程與開放大考使用，並指出，計算機只是個開端，學生未來能學習到的將是比原有教學模式更難得可貴的活用關鍵。

(中時 )