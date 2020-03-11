據印度尼西亞《雅加達郵報》報導，11日，印尼報告了該國境內首例新冠肺炎患者死亡病例，爲該國發現的第25例病例。

據報道，印尼衛生部疾病控制和預防總幹事烏里安托(Achmad Yurianto)說，第25例患者在接受了近三天的治療後，11日凌晨2點左右死亡。印尼目前確診病例累計27例。

(旺報 )