印尼首現新冠肺炎患者死亡病例 18:082020/03/11 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月3日，在印度尼西亞雅加達，當地民眾戴口罩出行。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據印度尼西亞《雅加達郵報》報導，11日，印尼報告了該國境內首例新冠肺炎患者死亡病例，爲該國發現的第25例病例。 據報道，印尼衛生部疾病控制和預防總幹事烏里安托(Achmad Yurianto)說，第25例患者在接受了近三天的治療後，11日凌晨2點左右死亡。印尼目前確診病例累計27例。 (旺報 ) #印尼 #病例 #患者 #死亡 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國新增483例確診 新冠肺炎累計6767例 10:002020/03/07 國際 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 31省份新增新冠肺炎確診病例24例 累計報告80778例 09:032020/03/11 兩岸 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 國際熱門新聞 台灣又變台北周邊？美霍普金斯大學突改全球疫情地圖 - 國際 紐約爆全美最大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 國際 屍體燒不完！傳新冠肺炎釀北韓180士兵喪命 - 國際 新冠肺炎難逃 梅克爾：5800萬德人恐染疫 - 國際 篤定出線！拜登連勝輕取關鍵州 楊澤安表態支持 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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