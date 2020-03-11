基隆23日起7戶所整併為3個，圖為將整併成「信義辦公室」的信義戶政事務所。（翻攝自信義戶政市戶所臉書／吳康瑋基隆傳真）

基隆23日起7戶所整併為3個，圖為將整併成「信義辦公室」的信義戶政事務所。（翻攝自信義戶政市戶所臉書／吳康瑋基隆傳真）

基隆市府宣布自23日起，將正式把原有的7個戶政事務所，統一整併3個，為中正、安樂、七堵戶政事務所，基隆市府表示，戶所原來有7個，造成人力的不經濟、不效益，現在很多都電腦化、網路化，根據市府統計，市民使用網路頻率非常高，不一定要臨櫃龐大的人力，很多都可透過網路來申請，因此市府才大舉將戶政事務所整併。

基隆市政府民政處，被合併的4處都將改為辦公室，而受理民眾相闗業務的原有功能都不會去更動，主要只是內部人力、組織的整併及精簡化，服務並不會變，請民眾放心，民政處指出，原先的仁愛、信義戶所改為仁愛、信義辦公室，而原先的中山戶所則改為中山辦公室，另外原有的暖暖戶所改為暖暖辦公室。

基隆市政府民政處戶政科長李金貴指出，組織的整併與精簡都是針對內部人員的編制做更動，帶給市民的服務內容及品質，都不會改變，受理的業務範圍，包括「申請各項證件、辦理婚登、出生登記」等，都與原先的功能依樣，請民眾不用擔心。

內政部指出，這次戶所整併包括「高雄及基隆」兩個城市，其中，高雄市將從轄內戶所33個，精簡化為18個，基隆市則是從7個簡化成為3個，內政部提醒民眾，全國各戶、役政機關將從20日晚間6點至22日下午3點暫停各項戶役政服務，來進行內部的版本更新，而戶籍謄本網路申辦的服務，更將延長暫停至22日晚間12點，但若民眾需要掛失國民身分證，可以撥打1996專線申請辦理。

(中時 )