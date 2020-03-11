三民區寶安里自103年起與安德烈慈善協會合作，以每個月第一個星期六訂為慈善日，捐助食材給弱勢家庭的孩童，讓這些孩童可以不愁吃穿專心就學，寶安里長黃柏澤表示，此舉不但能幫助弱勢，更讓整個里團結一心。

慈善日計畫專門救助高屏和台東地區1600多名孩童，這些孩童都是低收或家中有變故，由老師評估登記後，每個月捐助1個食物箱，內有白米麵條和調理包等，讓這些孩童不會餓肚子，黃柏澤表示，雖然是微薄之力，但希望能讓這些孩童無後顧讀書。

黃柏澤正是高雄市議員黃柏霖的弟弟，兄弟倆雖然服務項目不同，卻擁有共同理念，都以教育及長照為主，為確保長輩健康，里內將在4月舉辦體適能健康促進活動，另也和大同醫院合作成立c級照護站，將長照制度盡可能完善。此外，黃柏澤也關心里民狀況，將慈善團體物資優先分配給200多名弱勢里民，里民照顧無微不至。

黃柏澤擔任里長邁入10年，不但在母親節和重陽節舉辦大型活動，聯絡里民感情，更舉辦獎學金制度，鼓勵里內學子用功念書，出人頭地，而黃柏澤努力的樣子也讓里民十分滿意，杜姓里民表示，黃柏澤不但經費透明公開，還認真服務，里內也變得更有凝聚力。

(中時 )