勞動部勞動力發展署中彰投分署深耕校園，舉辦職涯諮詢及職業探索活動。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署深耕大專校院及國高中校園，舉辦職涯諮詢及職業探索活動，首推職涯套餐服務，結合不同職業類別進行小組闖關，讓學生模擬擔任美術設計師、電腦工程師、專案企畫或人資人員等職業，透過實際擔任職場角色，評估就業後找到適合的工作。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，在中部地區大專校院推動就業準備力活動，至今超過10年，過去以辦理校園徵才、企業參訪、就業講座等系列活動為主軸。

近年來發現許多青年踏入社會後，對職涯無法了解、適應，為縮短就業摸索期，開辦職涯探索相關服務，獲得高滿意度，今年再推出多元化職涯套餐服務，包括一對一職涯諮詢、職業適性測驗，還有2天1夜職場模擬體驗營。

林淑媛指出，今年度針對國高中部分將推出就業講座、企業參訪及職業體驗營等各項職涯活動合計100場，其中企業參訪深入帶領同學到機械、餐飲、文創、資訊、化工等各種不同產業參觀體驗，讓國高中生對各職業的就業環境有更深入的體會，發掘自己的興趣。

(中時 )