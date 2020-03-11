鑑於國人就是愛吃到飽自助餐，台北君悅酒店「凱菲屋」與「彩日本料理」兩大人氣自助餐廳，分別推出「最愛台灣」與「鮮味料理」盛宴，集結繽紛台味及經典日料，君悅酒店表示，3月31日前透過官網訂位並於4月30日享用自助餐，再享七折優惠。

「凱菲屋」台菜主題美食今年集結暖心暖身鮮味十足的燒酒蝦、微醺馬祖老酒蛋麵線、回憶中的鐵路滷肉排飯、經典酒家菜魷魚螺肉蒜以及古味酥炸排骨酥等人氣料理，在正餐時段由五星級廚藝團隊完美復刻昔日街邊小食、懷念家鄉風味與澎湃辦桌好料，並有現點現做的花生香菜捲冰淇淋，除了供應傳統原味，還可以自選知名品牌哈根達斯冰淇淋客製化。

君悅「彩」日本料理以濃厚和風用餐環境與無限精緻美饌料理聞名，著名菜式有火焰辣鮪魚壽司、鯛魚蒸飯、帶有柚香的鰹魚澄醋，以及福岡必吃的柳川鍋，搭配羊排、牛舌、鹽烤鯛魚下巴等人氣串燒碳烤，以及豪邁大器的蝦蟹螺貝海鮮吧。

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