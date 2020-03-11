「口罩實名制2.0」即將於12日正式上路，對此兆豐信用卡搶先一步，宣布口罩刷卡現在也納入信用卡回饋，對此兆豐銀指出，若買口罩網購刷卡，7元運費由兆豐負擔，兆豐以回饋刷卡金7元，等於32％回饋。

兆豐銀以e秒刷鈦金卡來推出口罩網購的回饋優惠。兆豐銀對此指出，若以7天3片，每片5元，加計7元運費來計算，總計費用22元，兆豐將回饋7元刷卡金，換言之，民眾等於只需支付口罩本身成本15元，相當於一次就能獲得32％回饋，是目前全台網購口罩回饋最高發卡行。

考量民眾出門購物意願降低，兆豐先前已針對5大類宅經濟消費加碼刷卡優惠，包括海外網購10％回饋、追劇影音平台10％回饋、美食外送平台最高53％回饋、線上量販9％回饋與國內網購通路最高53％回饋，此次因應口罩實名制上路，兆豐把網購優惠範圍延伸到口罩，推出網購口罩、運費兆豐負擔的優惠，後續會否有其他銀行跟進，亦受信用卡業者矚目。

(工商 )