榮獲今年金馬奇幻影展開幕片的電影《刻在你心底的名字》，11日正式進入上映前100天，導演瞿友寧擔任《刻》的監製，特別找來跟他合作過戲劇《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》的「零負評女神」林依晨擔任首波推薦嘉賓。

由林依晨擔任上映前100天的嘉賓其實是有意涵的，瞿友寧說：「因為她是我心中100分女孩兒，工作認真、待人接物、愛情家庭都是都是100分，是年輕一輩跟同輩學習的對象，有時候怕她壓力大，但她還是做得很好。」電影宣傳未來也會在上映前99天、88天、77天等跟愛情有關的數字，於官網釋出不同的嘉賓推薦。

《刻》由曾敬驊、陳昊森兩位鮮肉演員主演，劇情講述兩人在80年代的台灣談禁忌同志戀，林依晨看完片分享：「我覺得真的有給我在高中的時候，在學校看到那種很帥氣很陽光、可是不知道為什麼我就是接近不了他，就是頻率對不起來，原來是這個原因。」也笑說兩個演員她都很愛。

新冠肺炎襲台導致許多電影撤檔，就怕票房受影響，對此瞿友寧表示面對疫情要有信心，自己有在觀察疫情的變化，當然也會提心吊膽、也會忐忑不安，但做電影創作的人要先堅強起來，才能給觀眾信心，「現在疫情這麼嚴重，人心惶惶不安，多希望藉著她（林依晨）和這部電影的力量，溫暖每個人的心。」電影6月19日上映。

(中時 )