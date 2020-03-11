國民黨新任主席江啟臣今天首次主持國民黨中常會，並頒發新科國民黨中常委當選證書。江啟臣在致詞時表示，新中常會組成象徵國民黨世代傳承、世代融合，未來的國民黨絕對不會是一言堂。至於黨中央有意以「集體決策平台」取代決策中樞「中常會」，江啟臣也澄清，中常會是國民黨組織章程中明訂的最高權力機構，負責黨務運作決策、黨中央人事晉用的追認、黨內公職候選人的提名討論等等，這些功能「不能被取代」。

國民黨總統、立委選舉雙輸慘敗後，黨內外響起一片改革呼聲，尤其是曾替前主席吳敦義背書不分區立委名單的中常會，更是眾矢之的，廢中常委呼聲不少。外傳江啟臣上任後，黨中央將會以由立院黨團、黨中央幹部、執政縣市首長組成的集體決策平台，取代中常會，成為新國民黨決策中樞，並讓中常會走上昔日國民黨主席馬英九任內逐步「虛級化」，也引發新科中常委私下議論。

江啟臣今天首度以黨主席身份主持中常會，他也向甫當選的中常委示好，強調本屆中常委組成，有對黨務嫻熟前輩、來自地方的縣市長，以及第一線民意代表，國民黨就是需要成為這樣一個包容兼蓄的政黨，讓各個世代與領域群策群力，達成改革目標。針對中常委的建議、想法，他會謙卑聆聽，一同討論，找出解決方案，因此，未來的國民黨，絕不會是一言堂，也絕沒有誰說了算，大家共同付出、一起承擔。

江也說明，集體決策平台目的是讓黨在面臨外部事件以及政治攻防上，能快速、一致的表現，免去過去國民黨給人民反應太慢、不接地氣的刻板印象。他相信二者的相輔相成，必定讓國民黨戰力倍增。

至於外界好奇未來黨務主管人事任命，江啟臣說，相關人選已在緊鑼密鼓接觸中，都是適才適所、可以攜手與國民黨改變的人選，待人選確認後會向中常會再行報告。根據了解，江啟臣對於新任黨秘書長、組發會主委等任命相當慎重，要兼顧「年輕化」「有一定政治資歷」等條件，再加上被外界點名的前總統府秘書長廖了以、前立委李彥秀都已婉謝或澄清江的邀請，新主席的黨務主管人事恐怕還得再等一等。

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(中時電子報)