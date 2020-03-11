財政部11日公布2月全國賦稅收入初步統計概況，截至2月29日止，2月實徵淨額為770億元，較2019年2月增加170億元，以營業稅增加74億元為最多，其中2月以綜合所得稅、營業稅兩者實徵淨額金額創新高。

據財政部2月全國賦稅收入初步統計，1至2月實徵淨額2320億元，較2019年同期增加176億元，占全年預算9.6%，其中2月實徵淨額較於2019年2月，營利事業所得稅、菸酒稅各減少61億、13億元。

綜合事業所得稅因薪資所得扣繳及補教稅款增加，2020年累計至2月實徵淨額644億元，較2019年同期增加118億元；2月因進口礦產品、機械設備等稅額，及國內消費增加，且適用外銷零稅率的營業人申請退稅減少，營業稅時徵淨額較2019年同月增加74億，兩項稅收創新高。

營利事業所得稅在2月實徵淨額負36億元，較2019年2月減少61億，主因為大額退稅影響，1月至2月實徵淨額負23億元，較2019年同期減少75億元。

另因菸品市場需求減少、2020年春節落在1月下旬，且武漢肺炎疫情影響，宴席、聚餐減少，酒品需求降低，2月菸酒稅實徵淨額45億，較2019年2月減少13億。

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(中時電子報)