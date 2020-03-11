賞自然、看建築、品文化！日本高知縣坂本龍馬的濃厚歷史元素聞名遐邇，除了擁抱浩瀚太平洋外，擁有84％全日本森林涵蓋率最高的高知縣，也孕育出國寶級的清流「最後的清流-四萬十川」、「奇蹟的清流-仁淀川」，以及引以為傲的透明海域柏島！喜愛建築的朋友也不可錯過建築大師隈研吾的「檮原町」，這可是被讚譽為會呼吸的雲之上小鎮。

高知縣引以為傲的透明海域柏島。（圖片提供/高知縣）

高知縣於2019年推出「龍馬假期～自然與體驗主題活動」，今年主題延續「山、川、海」，結合戶外活動體驗，呈現原味美景。除了自然美景與歷史文化外，深受建築迷喜愛的建築大師隈研吾，也有作品在高知縣內。

台北捷運「松江南京站」刊登雲之上圖書館壁面廣告。（圖片提供/高知縣）

被稱為是會呼吸的雲之上小鎮「檮原町」，以隈研吾6大木造建築作品坐鎮，吸引眾多觀光客慕名朝聖，同時也是龍馬脱藩途經之地，是個同時受現代藝術及歷史文化洗滌的小鎮。

高雄捷運「巨蛋站」設置自然體驗動態燈箱。（圖片提供/高知縣）

自3月份起高知縣將展開為期2個月的觀光廣宣，分別於台北捷運「松江南京站」內刊登雲之上圖書館壁面廣告，於高雄捷運「巨蛋站」設置自然體驗動態燈箱，搭配北、高齊開的公車廣告。整波宣傳讓台灣遊客體驗高知縣的山、川、海，透過視覺饗宴漫遊四國喀斯特、四萬十川、柏島透明海絕美景！

(中時電子報)