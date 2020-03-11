俄羅斯國會下議院在週三完成憲法變更，壓倒性的表決批准了現任總統普丁，可以在2024年再次競選總統。普丁在2000年開始執政，已擔任過2任總統、1任總理，再復任總統。

路透社報導，俄羅斯國會下議院（State Duma）總數450名議員，表決結果383票支持，沒有人反對，43名議員棄權，24位議員缺席。

現年67歲的普丁，在1999年由葉爾欽提拔為總理，當年底葉爾欽自請退休，由普丁代理總統，就此成為俄羅斯政治的主導者，他擔任總統或總理長達20年之久。

普京在今年一月份，宣布了對俄羅斯政治的重大改革和憲法改革，但目前憲法規定，在2024年第二任總統任期屆滿後就必需結束職位。

下議院提出憲法修正案，將正式將普丁的總統任期數字重置為零，而他在周二向下議院致詞時，對擬議的憲法變更提出了「充分的期許」。

在完成修憲之後，普丁可以再經歷兩個任期，俄國總統的任期已延長到6年，所以只要普丁當選並連任，就能任職至2036年，屆時他將年屆83歲。

克里姆林宮批評家阿列克斯·納瓦爾尼(Alexei Navalny)說，「普京現在將試圖成為終身總統。」

普丁並沒有說明他對2024年以後的未來計劃，他曾經說他不贊成蘇維埃時代的做法「領導者不應終身職，直到去世。」

在下議院的修憲案完成後，會交由國會上議院進行審查，但上議院不會有反對意見。

(中時電子報)