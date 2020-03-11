11日，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報稱，3月10日，北京市報告6例境外輸入確診病例，其中4例確診病例來自義大利的同一家庭，爲邱某某及其3名子女。該家庭國內戶籍爲浙江省麗水市青田縣，長期定居在義大利貝加莫省，邱某某及其丈夫在當地共同經營一間酒吧，2月17日暫停營業。3名子女就讀於當地學校，2月22日停課。

據患者及其親屬自述：邱某某的丈夫2月27日在義大利當地出現發熱、胸悶等症狀，於3月4日在當地醫院住院治療，最高體溫39.8℃，目前在義大利未返回國內。邱某某於3月4日在義大利出現咳嗽且有痰，未就診，與其3名子女共4人於當地時間3月8日9：51搭乘EY088次航班，從義大利的米蘭經停阿聯酋的阿布達比，換乘EY888，3月9日8：26到達北京首都國際機場。

在機場海關檢查時，一家4人因有乾咳等症狀，即送至定點醫院篩查。3月10日4人均確診。目前4名確診病例在定點醫院進行隔離治療，病情穩定。涉及60名密切接觸者，其中8人在北京，均已採取管理措施。

新冠肺炎，大陸，北京

(旺報 )