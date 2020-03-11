柯文哲赴民眾黨立法院黨團開會後，從後門離開。（姚志平攝）

對民眾黨中央委員張益贍與立法院黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，柯文哲今(11)日到立院黨團開會閃躲媒體不回應任何問題。不過，柯文哲臉書網友留言則不放過這火辣辣話題，有人表示：「這種人還可以出來選民意代表，是你眼瞎了，還是腦袋有問題」，足見這事對柯文哲與民眾黨殺傷力不容小覷。

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨立院黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。事件被曝光後，民眾黨中央評議委員會今天下午再度開會，火速做出決議，決定將張益贍開除黨籍處分。而稍早張益贍亦坦承行為有違分際，除致歉外，也辭去北市文化基金會副執行長一職。

柯文哲對此事件目前採不回應態度，避免開口就出錯窘境再現。不過，網友紛紛在柯文哲臉書留言：「這種人還可以出來選民意代表，是你眼瞎了，還是腦袋有問題」、「台北市文化基金會是花誰的錢？」、「來去摩鐵，嗡嗡嗡」、「不要閃躲呀！不是喜歡媒體前耍嘴炮嗎？」、「可以不要盡收一些垃圾嗎？？這讓挺你的人情何以堪？？」。顯示，民眾黨成立以來，不僅外部有民進黨壓力，內部腐敗可能是柯文哲更大的挑戰。

(中時電子報)