防疫搶口罩，也歡迎大家來搶書！台東縣政府文化處有許多出版品，但因通路不足，上萬冊好書都堆積在倉庫裡，文化處趁這波疫情舉辦「晒書」活動，邀請大家在本周六到藝文中心買書、搶書，縣長饒慶鈴說，身心靈都健康，就能有效抵抗病毒。

「搶口罩、也要搶書」，文化處藝文推廣科長王朝瑩說，該處歷年來出版許多書籍，因欠缺銷路管道，倉庫裡汗牛充棟，為了讓這些書找到新主人，訂於14日下午1點起，在藝文中心廣場，舉辦「曬一波 書福咧」活動，邀請大家來挖寶，現場並安排街頭藝人表演及畫家人像素描。

另外，這次義賣所得將全數捐贈給長期推廣學童閱讀與出版繪本，紀錄台東在地故事的兒童文化藝術基金會，做為出版繪本之基金，讓縣內閱讀文化生生不息。

縣長饒慶鈴說，運動讓身體健康，看書讓心靈健康，有了健康的身心靈，才能更有效對抗病毒，希望能透過書籍及有趣的表演，安撫民眾不安緊張的情緒。

文化處表示，活動現場販售各類主題書刊，有工具書、繪本、成果冊、畫冊等等，其中，暢銷書打7折，滿10本再打9折，許多早期的工具書，就以銅板價出清，還有驚喜連連的福袋區，帶給大家一個充實美好的午後時光。

(中時 )