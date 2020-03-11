在全球新冠肺炎疫情持續延燒下，國家衛生研究院在短短19天內、率先完成肺炎抑制藥物。立法院副院長蔡其昌11日親自前往國衛院、對研究團隊予以嘉勉，同時見證知名藝術家黃騰輝為國衛院製作的「國家衛生研究院全景圖」，以象徵性1元完成授權簽約儀式。

「古典玫瑰園」連鎖集團創辦人黃騰輝，是華人首位作品登上國際VISA卡，以及曾為英國皇家御用品牌設計英國威廉王子大婚紀念瓷器的著名藝術家。此次受邀為國衛院繪製院區景緻，黃騰輝相當慎重，親自到現場做了幾張不同角度底稿，再回畫室完成定稿。

由於正逢新冠肺炎疫情大爆發，黃騰輝對於國衛院不眠不休的努力與義不容辭的精神相當感動，特別將畫作「國家衛生研究院全景圖」的著作權，以1元授權國衛院，作為國衛院歷史典藏及公開使用。

黃騰輝表示，國衛院與研究團隊對疫情防治貢獻令人感動，「我畫了國衛院落羽松豐盛的細節，環天如峰巒的白雲，呈現國衛院建築與生命、生態環境互動呼應的人文精神」。黃騰輝筆調中濃郁的情感，似乎提醒「莫忘前人襤褸種樹的來時路，美麗將永不凋零。」

國衛院協助政府肺炎疫情防疫工作，生技與藥物研究所研究團隊不眠不休，在短短19天內率先完成肺炎抑制藥物瑞德西韋公克級高純度合成，並仍持續進一步的藥物研發及防疫策略。國衛院長梁賡義今日進行表揚，立法院副院長蔡其昌前往鼓勵與肯定，稱讚國衛院累積多年藥物研發技術與經驗，展現國際級的亮眼成績，證明了台灣在醫藥衛生領域傲人的實力。

(工商 )