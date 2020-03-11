宅食正夯，因應民眾消費型態改變，台北國賓大飯店宣布館內各餐廳推出外帶佳餚，國賓粵菜廳及川菜廳分別推出「頂級主廚精選套餐」、「小資族精緻套餐」及「國賓特色單點菜」，價格自220元起，明園西餐廳及Ahmicafe阿眉快餐廳也推出經典牛小排及220元到280元的各式單點異國料理。

此外，高檔牛排館「A CUT」更以「佛心價」首次推出2,800元的「雙人自然肋眼牛排套餐」，希望讓宅在家的消費者也能認識A CUT牛排並為飯店開拓取新客源。

為了滿足各式客群，國賓粵菜廳及國賓川菜廳分別推出價位6,000元及8,000元的「頂級主廚精選套餐」，提供主廚特別設計的套餐菜色，若顧客有需求也可製作客製化套餐。另外也設計了適合小家庭分享的「小資族精緻套餐」，含括本季國賓粵菜廳剛推出的主廚推薦菜色檸葉魚露雞及國賓川菜廳的手工菜和徵回鍋肉等。

而「國賓特色單點菜」是由國賓粵菜廳推出包含油雞、燒鴨、松阪三品項的燒臘拼盤、豉油皇明蝦尾及鹹魚雞粒豆腐煲等人氣菜色，國賓川菜廳則推出掛爐烤鴨、剁椒魚頭及夫妻肺片等必吃經典。

國賓A CUT牛排館首次推出的「雙人自然肋眼牛排套餐」，標榜嚴選肉質天然柔軟的美國杉河農場穀飼400日自然牛16盎司為主餐，附餐則搭配凱薩沙拉、馬鈴薯泥、起司通心粉、蘑菇濃湯、巧克力蛋糕及A CUT自製手工麵包，雙人套餐2,800元。另外也有噶瑪蘭豬排及馥桂小春雞等其他主餐的外帶選項。

明園西餐廳則推出最後顧客喜愛、非常嫩口的國賓經典爐烤牛小排、甜中帶鹹的蜂蜜烤火腿及外酥內嫩的鐵板雞腿排。Ahmicafe 阿眉快餐廳則推出國賓牛小排套餐及價格落在220元到280元間的九道異國單點菜色，包括松露義大利麵、咖哩雞、墨西哥雞肉薄餅及水牛城炸雞翅等。

(工商 )