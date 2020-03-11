伊林娛樂藝人張雁名受邀擔任日本北九州觀光推廣員，2月中親赴北九州拍攝旅遊影片，由於正值新冠肺炎疫情肆虐，張雁名這次工作快閃北九州3日，事前防疫準備做足，飛機上乘客也僅個位數，他則全程戴口罩，日本工作團隊也很貼心，每日為他準備新口罩替換，並隨時帶著酒精進行環境消毒。

張雁名造訪北九州小倉城。（伊林娛樂提供）

張雁名這趟去北九州拍攝，3天快閃多個旅遊景點，包括生命之旅博物館、門司港、旦過市場。他特別感受到日本人非常有禮貌，但文化差異險鬧出笑話，回程當天工作人員送他上機，在門口一直對他點頭，他也禮貌向對方點頭，雙方就這樣互相點頭了3分鐘，他心想怎麼還沒離開，一度擔心來不及搭飛機。後來才發現原來日本習俗是送客時必須完全看不到對方才可以離開。

張雁名造訪北九州小倉城。（伊林娛樂提供）

有趣的是，此行日本工作人員也對於他實際年齡37歲感到不可置信，現場還有一位與他同年齡的日方攝影助理，兩人站在一起，大家都覺得張雁名大概只有27歲。瞬間減齡10歲的張雁名開心說，其實去年底到洛杉磯參加弟弟婚禮，當時在街上逛街血拚，他頂著一頭淺色頭髮，也被當地人誇讚髮型好看，加上一身韓系潮流穿搭，竟被誤認是韓星。

張雁名造訪生命之旅博物館。（伊林娛樂提供）

張雁名赴美參加弟弟婚禮，常務認是韓星。（伊林娛樂提供）

張雁名在演藝圈耕耘10多年，勇於挑戰各種不同角色，是偶像劇及綜藝節目的常客。前陣子他利用拍戲空檔改變造型，將頭髮染成淺色，新造型大獲好評，新增年輕及學生粉絲，到國外旅遊、工作都被誤認為只有20多歲，但因工作需求，他現已將頭髮染黑，希望多變又成熟的一面能被看見，他透露今年想挑戰熟齡的角色，也開始嘗試留鬍子。

張雁名和媽媽赴美參加弟弟的婚禮。（伊林娛樂提供）

(中時 )