財政部在11日公布2月全國賦稅收入初步統計概況，財政部指出，累計1至2月，由於長照基金來源的之一的菸稅減少，基金較2019年同期減少4億元；面對新冠肺炎疫情延燒，財政部預估，若延長影響至四月，經濟成長率將會下降0.35至5%。

長照基金目前共64億元，其中47億來自為菸稅，8億元來自遺贈稅、8億元來自房地合一課徵所得稅，較2019年同期減少4億元，負5.9%。

談及菸酒稅，財政部統計處副處長陳玉豐表示，因菸品市場需求減少，另2020年農曆春節較2019年早，又受疫情影響，宴席、聚餐減少，酒品需求降低，2月菸酒稅整體較2019年減少13億元，實徵淨額共45億元。

新冠肺炎疫情擴大，多數民眾假日選擇待在家中，受人潮減少影響，近日許多商家紛紛宣布停業。財政部預估，若疫情延長至四月，經濟成長率可能減少0.35至5%，也將影響稅收一季，但考慮到台商資金回流，稅收金額不會相差過多。

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(中時電子報)