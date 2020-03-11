懷疑是工廠偷排廢氣（戴上容攝）

蘆洲區溪墘公園是居民最愛的休閒場所，近日民眾總聞到陣陣燃燒塑膠惡臭，擔心工廠偷排廢氣，對健康造成不良影響，附近居民無奈透露，「惡臭味已經很久了，卻無人管理」；環保局回應，稽查科將持續追蹤，工商廠產生異味污染最高可罰500萬元罰鍰。

新冠肺炎疫情不止，許多家長選擇帶小朋友到空曠公園玩耍，溪墘公園結合湧蓮市民活動中心、停車場，是社區小孩「放電」首選，近日卻有民眾反應，公園不定時、不定點飄來陣陣「化學廢氣味」，擔心健康會為此受影響。

「燃燒塑膠味真的很臭！」附近民眾表示，公園附近工業區已有30、40年，有許多塑膠工廠、資源回收廠，每當夜色昏暗時，在公園運動就會聞到陣陣噁心塑膠味、鐵鏽味等，久聞後會有令人暈眩的感覺，懷疑是鄰近工廠為省過濾耗材，偷排廢氣。

溪墘里長李永芳表示，其實居民抱怨工廠惡臭已有餘年，但身為里長的他對此也無可奈何，希望環保局趕快介入調查；環保局回應，曾於2019年9月接獲該地異味陳情案，近日再經民眾反應，稽查科將持續追蹤。

環保局補充，若未妥善收集及處理致產生異味污染物，違反空污法第32條第1項第3款規定，依法處新台幣1200元以上至10萬以下罰鍰，而工商場廠則可處10萬元以上至500萬元以下罰鍰，民眾若工廠有排放的跡象，可交給稽查員，有利案件辦理。

(中時 )