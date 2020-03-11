有民眾抱怨，網購口罩要多收一筆7元的物流費，一樣買3片，數位通路要花22元；藥局購買只要15元。（摘自臉書：東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲）

口罩實名制2.0即將在本周四（12）上路，未來民眾將可以透過網路或智慧型手機上購買醫療用口罩，讓一般藥局通路達到分流效果。可是因為網購口罩將多收7元的物流費引起不少民代痛批「太貴」。但家醫科醫師吳承羲卻認為，這只是一個「感覺問題」，差在「話術而已」。

網購口罩和藥局購買口罩售價相同，只不過網購口罩要多收一筆7元的物流費，一樣買3片，數位通路要花22元；藥局購買只要15元。因此出續出現不少抱怨聲浪，指出7元「好貴」。

不過台中大里仁愛醫院家庭醫學科醫師吳承羲針對口這個議題，特別製作「哏圖」來發表他的看法。他認為7元不是重點，只要稍微改變「話術」就能發現行銷的奧妙。吳承羲利用網路流行的「哏圖」來說明，他指出，口罩3片15塊，運費7元可以換成「口罩3個22塊，免運」、「口罩3個30塊，輸入折扣碼再減8塊」、「口罩一個20塊，買一送一，加2塊再多送一片」。

吳承羲認為口罩物流費7元不是重點，只要靠「話術」就能發現行銷的奧妙。（摘自臉書：東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲）

吳承羲表示，沒想到口罩之亂2.0已結束一段時間，沒想到又出現口罩之亂2.0。「有時候真的覺得經濟學、還有消費者的心理、定價策略什麼的真的是一件很有趣的事呢。」

網友看到一樣都22元，不同行銷效果大不相同，也不禁大讚醫師「傑出的一手」，尤其「折扣碼」和「免運」更讓人想馬上手刀購買，殊不知這些都只是形式上的轉換，直呼，根本「把購物網站的秘密說出來了」！

(中時電子報)