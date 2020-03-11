智邦科技總經理李志強出席11日契作揭牌儀式，親自下田體驗補秧。（巫靜婷攝）

智邦科技契作石虎米，將田區取名為「生態饗樂園」和「多元共享水田」。（巫靜婷攝）

智邦科技契作石虎米，11日由總經理李志強（左三）帶領員工下田補秧。（巫靜婷攝）

智邦科技契作石虎米，11日在楓樹窩舉行揭牌儀式。（巫靜婷攝）

苗栗通霄楓樹窩農民採取友善耕法，以「石虎米」品牌闖出名號，並與八百金股份有限公司合作成為社會企業，今年共有9戶農家、4.9公頃水田參與，智邦科技響應野生動物棲地保育及地方創生，11日由總經理李志強帶領員工前往楓樹窩立牌、下田補秧，宣布加入契作，以實際行動支持流域收復。

石虎米營運長林宜平指出，石虎田以友善耕作取代慣行農法，不使用化肥、不施灑農藥，避免環境變遷、棲地破壞造成野生動物瀕危，石虎就是受惠的物種之一，透過「流域收復」號召企業支持石虎田的擴張，與在地農家合作，以保證收購的方式，達到企業、農家及保育3贏。

智邦科技2019年於竹南建立新的生產基地，秉持企業社會責任、回饋土地的心，今年宣布加入石虎田契作，在楓樹里內、外窩共契作約1甲地，成為契作總面積最多的企業，並將田區取名為「生態饗樂園」和「多元共享水田」，以實際的行動力轉化為影響力，希望讓更多人重視生態環境的不同面向。

智邦科技總經理李志強表示，基於多元分享、社會共好的概念，石虎米契作將結合智邦公益館推動活動，部分契作石虎米將捐贈給新竹人安基金會與寒士們分享，在未來1年陸續推出系列多元共好的公益活動，讓智邦員工及寒士們都能在每周1日的石虎米日，透過「慢食行動」關懷、感恩土地及萬物。

(中時 )