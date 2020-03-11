唐氏症基金會與台灣高鐵合作啟動「高速傳愛助學計畫」，從元月一日起至今，短短兩個月共募款超過1200萬元，基金會將在三蘆地區打造「321親子童樂園」，提供「慢飛天使」家庭社區化早療教育，盼服務人次提升至2萬人。
唐氏症基金會統計，三重及蘆洲地區遲緩兒家庭常受限於經濟，錯失黃金治療期，因此選定三蘆為早療據點。副執行長周美汝表示，三蘆早療據點服務將與社區融合成教學模式，針對疑似或確診發展遲緩兒的家庭，進行到宅服務。
周美汝指出，計畫也提供家庭親子示範與各項活動課程，讓遲緩兒家庭與在地圖書館、公園，公托中心結合，讓「慢飛孩子」與社區人際接軌，培養正向社交關係，提升生活自理能力。
唐氏症基金會林正俠董事長表示，2004年起基金會將早療服務帶入偏鄉，透過訪視偏鄉家庭，為孩子提供物理、職能、語言、音樂等治療課程，強化早療家庭教育環境；而「高速傳愛助學計畫」選定三重、蘆洲地區打造「321親子童樂園」，預計服務60個以上家庭，總服務人次將從1.4萬人，提升至2萬人次。
(中時 )
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