苑裡櫻花休憩區開花率低迷，鎮長劉秋東考慮將該區轉型成鐵馬驛站。（巫靜婷攝）

苑裡櫻花休憩區開花率不理想，除了雜草叢生，還有民眾亂丟垃圾。（巫靜婷攝）

春暖花開櫻花季來了，不過位在火炎山隧道口的「苑裡櫻花休憩區」，卻是花開的稀稀落落，與一旁茂盛的雜草相襯成強烈對比，鎮長劉秋東眼見開花率還是不理想，考慮將櫻花休憩區轉型為鐵馬驛站，他表示，若順利爭取經費改善，可提供往返140縣道的單車騎士新的休憩場域。

苑裡鎮公所2015年選址火炎山隧道口、140縣道苑裡段旁空地，種植242棵山櫻花苗木，將該區域命名為苑裡櫻花休憩區，藉此歡迎來訪苑裡的用路人，並試圖打造苑裡觀光新亮點，不料卻沒考量山櫻花生長所需的條件，5年來開花率始終低迷，周邊雜草甚至快淹沒架起的樹苗根木，其中還夾藏垃圾。

農業課分析，山櫻花要生長的好，除了早晚溫差大，溼度也要適宜，海拔愈高的地區氣溫愈低，帶點霧氣，櫻花開的愈好，雖然也有平地開得起來，但苑裡屬於沿海鄉鎮本就風勢強勁，加上砂質土讓孔隙大，不易留住養分，灌溉設施不足，風勢助長蒸散作用，可能導致櫻花苗木生長不適應，存活率降低。

鎮長劉秋東表示，今年櫻花花況還是不理想，實際勘查只有小花6、7朵，苗木也幾乎死掉一半以上，因此考慮將該休憩區轉型成鐵馬驛站。他指出，許多人會在假日騎自行車行經140縣道，他們通過火炎山隧道口後進入苑裡鎮，該區轉型為鐵馬驛站剛好可以讓路過的人休憩。

建設課表示，目前已向相關單位提案爭取經費，待經費到位後，將在原休憩區規畫步道及休憩設施。劉秋東說，公所將視櫻花的存活率，把健康的櫻花苗木移植到鄰近的錦山公園，讓苗木繼續生長。

(中時 )