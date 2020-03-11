戴口罩也要看展覽。(曹婷婷攝)

台南新藝獎是國內少見提供新銳藝術家進入藝術市場的舞台，今年10位獲獎得主與10位受邀參展藝術家，以「1＋1」方式聯袂展出。(曹婷婷攝)

戴口罩欣賞展覽！全台藝文展演活動紛紛因新冠肺炎疫情取消或延期，邁入第8年的台南新藝獎12日起如期登場；主辦單位表示，歷來活動期間每間畫廊每月約湧入3、500人不等，參觀民眾非同時間集中單一空間，因此決定照常舉行，但提醒民眾配合防疫、戴口罩入場參觀。

台南新藝獎是國內少見提供新銳藝術家進入藝術市場的舞台，今年10位獲獎得主與10位受邀參展藝術家，以「1＋1」方式聯袂展出。10家畫廊同步登場10位藝術家作品，彰顯藝術家作品在各畫廊及特色空間遍地開花，讓藝術走進生活，在各類官辦美展中，顯得獨樹一格。今年參展藝術家與新秀得主組合中，也出現「校友配」、「師生配」及原住民搭檔。

文化局副局長周雅菁表示，受疫情影響，原訂3月13日登場的台南藝術博覽會將延至5月，台南新藝獎分散10家畫廊舉辦，非大量參觀民眾同時集中單一空間，因此照常舉行，展期至4月12日。

今天宣傳記者會有段插曲，受邀到場的迷克夏董事長林建燁得知20多年前喜愛卻擦肩而過的藝術作品出自藝術家拉黑子.達立夫之手，當場買下「太平洋的生活」，送給將出世的小女兒。林建燁說，20多年前跟三五好友壯遊台灣，到花東看到當地藝術家漂流木作品，相當喜愛，礙於當時月薪僅2萬買不起，如今得知當年藝術品作者就在眼前，二話不說當場買下。

今年獲選10位台南新藝獎得主，創作主題涵蓋平面、立體及錄像等媒材，展現新世代當代藝術的多元面貌；10位受邀參展藝術家不乏享譽國際的重量級藝術家，包括李小鏡、日本物派大師菅木志雄(Kishio Suga)等，讓這場「1＋1」的藝術對話格外引人矚目。

文化局表示，歷屆台南新藝獎選出的新銳藝術家，在國內藝術市場已儼然一股生力軍，不但獲得愈來愈多專業藝廊的青睞合作，也逐漸受到藝文媒體及藝術圈重視及支持，藝術家猶如獲得一把通往專業藝術市場的鑰匙，有更多機會受到藏家的賞識與典藏。

配合本年度展覽，文化局還將舉辦一系列推廣活動，包括3月22及29日2場「藝術沙龍：新藝對談」，邀策展人與得主分享交流作品及創作理念；5梯次的畫廊導覽活動從3月14日至4月11日每周六下午舉行。

邁入第8年的台南新藝獎12日起如期登場。(曹婷婷攝)

(中時 )