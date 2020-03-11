仁愛鄉長吳文忠，因涉及工程弊案，台中地檢署偵訊後，向台中地院聲請羈押獲准；南投縣民政處長吳燕玲表示，待收到裁定書後，將依地方制度法予以停職，再派員代理。吳文忠是20年來，第5位涉司法案件的仁愛鄉長，比例之高，全國罕見！

仁愛鄉公所近2年道路及水溝等40多件小型工程，都由特定廠商承攬，疑涉有弊案，檢調去年10月搜索鄉公所，約談吳文忠與建設課承辦人員等3人，後來，吳文忠無保請回；最近，檢方掌握新事證，擴大偵辦約談吳等10多人偵辦調查，11日清晨聲請羈押獲准。

仁愛鄉長從第14屆的卓文華、第15屆陳世光、第16屆張子孝、第17屆孔文博，都分別涉及工程採購弊案，或因賄選當選無效，如今，現任第18屆的吳文忠也涉案被羈押，接連5任都出事，恐怕也創下台灣自治史紀錄。

其中，只有因為孔文博當選無效後，補選當選仁愛鄉長的江子信平安下莊，但是，他在連任之役落敗，由吳文忠當選鄉長。

(中時 )