歌手在台手表演，過程中突然踩空，整個人從舞台上摔下去，不過當事人還是很敬業地完成演唱，這樣的精神值得嘉獎。俄羅斯一名30歲女歌手阿納斯塔西婭(Anastasia Vishnevskaya)，近日在克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)地區出席一場婦女節音樂會，沒想到她在表演過程中一度踩空，整個人從舞台摔下來，不過阿納斯塔西婭，還是努力完成演唱，敬業精神獲眾人稱讚。

阿納斯塔西婭6日獲邀為婦女節演出，唱到《100個小時的幸福》時，她先是往舞台前方走，下一秒去一個不留神，踩空摔至離舞台3公尺高的地面，引起現場譁然。

不過阿納斯塔西婭摔下台後，立刻調整狀態，繼續若無其事會到台上獻唱，歌聲也完全聽不出異狀，事後證實，她摔下台後，腳骨不僅嚴重斷裂，還有大塊瘀血，一開始無法站立，是忍著痛楚完成演唱。

阿納斯塔西婭在表演結束後，才到醫院治療，事後也Po照向粉絲報平安，她解釋當時沒注意到舞台的邊緣，才會跌下去，讓不少網友大讚她實在太敬業。

阿納斯塔西婭事後曬照向粉絲報平安。（圖／IG）

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(中時電子報)