西田社布袋戲演出精采逗趣。（廖素慧攝）

西田社布袋戲演出精采逗趣，嘉義市長黃敏惠（右）笑呵呵。（廖素慧攝）

2020嘉義國際藝術紀錄影展13日至29日每周五六日，在嘉義市文化局演講廳放映，共有46部國內外藝術紀錄片參加，因新冠肺炎疫情肆虐全球，有國外影人臨時告假，主辦單位採取梅花座、量體溫、戴口罩、手部消毒防疫。

嘉義國際藝術紀錄影展11日記者會，請到西田社布袋戲劇團主演黃明隆老師，演出《請神降妖》掌中布袋戲，宣導防疫，表演精采逗趣，也帶出影展的藝術性、在地性及國際性，市長黃敏惠讚賞有加。

黃敏惠說，小小的嘉義市有著巨大的藝術創作能量，讓世界看到嘉義市，感謝藝術總監黃明川及創作團隊，把藝術紀錄片帶回來臺灣，到嘉義市辦影展，藉以探討社會人文的真實困境及狀況，讓國際藝術紀錄影展在嘉義市生根，發揚光大。

黃明川說，影展持續7年在嘉義市舉辦，因為嘉義有深厚的文化底蘊，歡迎大家來嘉追「國際藝術紀錄影展CIADFF」，國內導演藝術家崔廣宇於90年代大量創作自拍紀錄片，獲得歐洲文化藝術界的肯定，是此次影展一大亮點。

主辦單位表示，此次影展共有46部作品參展，其中1部世界首映、6部亞洲首映、7部台灣首映，有20部是影展首映，原邀請以色列、土耳其的影人來台座談，因疫情延燒，已有人告假，或會改用視訊。

(中時 )