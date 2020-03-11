46歲魏姓男子帶人到大陸廈門學習製毒技術，2018年底返台在中市及彰化二林鎮共開2家製毒工廠，著手製造愷他命80公斤，但因品質不佳，再重新製造成60公斤的新成品，2019年在基隆進行交易時被警查獲。台中地院依違反《毒品危害防制條例》判魏等3人徒刑各4年4月到3年10月不等，全案仍可上訴。

判決書指出，46歲魏男依林姓男子指示，在2018年7月帶著39歲陳姓男子到大陸廈門，與林男及吳男等人見面謀議製造毒品，並向大陸人士學習製毒技術。

林男及吳男各提供人民幣15萬元及40萬元給魏男，作為租車及購買製毒器具費用，魏男返台後，在台中市南屯區及彰化縣二林鎮各設置「台中工廠」及「彰化工廠」，製造愷他命。

魏男再邀陳男、黃男共同參與，約定以販賣毒品所得1成作為報酬，魏男等人即著手製造愷他命成品80公斤，吳男將這批毒品載到新北市萬里區暫存，但因顏色偏黃、品質不佳，吳男又將毒品載到桃園，由魏男帶回「彰化工廠」。

魏男等人將這批毒品重新製造成60公斤的新成品，魏男在2019年1月2日將新成品載往桃園交給吳男，吳男隔天攜帶部分愷他命到基隆市，以25萬元賣給彭姓男子，雙方完成交易即被警方查獲，警方循線搜索「台中工廠」及「彰化工廠」，查獲製毒設備及原料一批。

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(中時 )