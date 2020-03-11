江啟臣下午主持首場中常會，向中常委解釋「國民黨敗選不代表九二共識有問題」。（黃福其攝）

新任國民黨主席江啟臣就職時絕口不提「九二共識」，引起各方關注。國民黨今天下午中常會，江啟臣首次主持，即向中常委解釋說，兩岸議題、九二共識一直是國民黨很重要的議題，雖然國民黨這次大選敗選也受到兩岸議題影響，但「不代表九二共識是有問題的」，九二共識在黨內一直是求同存異、中華民國的概念，這是一直不變的。

與會者轉述，下午中常會，多位具台商背景的中常委發言，主張江啟臣對於外界解讀他對「九二共識」的態度是否要說明，讓外界了解黨主席重視兩岸關係的程度；江啟臣答覆時，就解釋他對「九二共識」的態度。而中常委並未提到中共總書記習近平未發賀電之事，江啟臣也未提及此事。

與會者說，江啟臣除了認為國民黨大選大敗「不代表九二共識是有問題的」，也認為國民黨敗選的原因，也因為民進黨把「九二共識」抹黑成「一國兩制」，抹黑了一年多，但一直沒被有效澄清及溝通。

江啟臣解釋，國民黨的兩岸論述不是主席說了算，目前黨內一直在溝通，改革委員會也有各種不同意見，因此他目前不隨意提出他的兩岸論述，也不是就職時不願談九二共識，而是等未來黨內有共識，確定未來國民黨要如何論述兩岸政策，屆時才會完整表述。

中常委黃紹庭則說，他認為江啟臣並沒有否定「九二共識」，且與藍營過去詮釋的九二共識是一樣的，只是去年國民黨沒有話語權，被民進黨抹黑成「一國兩制」。江啟臣在中常會講很清楚，會有新論述及講法，沒共識不會輕易發表。

黃紹庭也認為，雖然江啟臣在主席補選政見發表時，很口語地講「九二共識過時」，但過時不代表否定，只是要重新定義及包裝，如同舊瓶換新酒重新賦生命，並不是要拋掉九二共識。

(中時 )