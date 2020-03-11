台南市政府搭配軍方老舊眷村土地活化，精忠二村都更案成功招商，11日簽約。（曹婷婷攝）

台南市東區、永康區交界的精忠二村眷村基地，周邊學校林立且鄰近大灣交流道、南紡購物中心，未來還規畫台南副都心捷運路網，台南市政府搭配軍方老舊眷村土地活化，精忠二村都更案成功招商，11日簽約，預估明年開工、3年內取得社會住宅約110戶，可幫市庫省下約10億公帑。

永康區精忠二村眷改土地活化利用案今天進行簽約儀式，這也是台南市政府搭配軍方老舊眷村土地資產活化，將閒置資產再利用的第二波成功招商。

台南市長黃偉哲表示，從過去的仁德區二空新村到現在永康區精忠二村，未來將持續推動公私協力合作模式，一方面提供社會住宅解決部份市民居住問題，另一方面解決公共設施用地取得不易的問題，並協商建築師設計太陽能屋頂等綠建築，打造綠色公宅。

台南市都市發展局長莊德樑表示，台南近年陸續與軍方合作，推動老舊眷村土地資產更新，藉由大面積土地再開發，帶動區域繁榮並滿足社會住宅政策目標。

都發局指出，全案開發範圍內公共設施用地比例從6％大幅提升至23％，預計於2021年建築開工後3年內取得社會住宅約110戶、市值約7.8億元；開發廠商將於簽約後1年內完成公共設施開闢，預計6年內完成全區開發，全案總計可為台南創造約10億元建設價值。

(中時 )