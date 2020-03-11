擁有F奶的民眾黨團法案助理蔡宜芳與已婚的中央委員張益贍不倫戀，引發熱議。張益贍坦言，個人行為有違分際，深感抱歉。台灣民眾黨傍晚也在臉書緊急發聲明回應，中評會已決議將中央委員張益贍停權並做出開除黨籍處分。網友則質疑，開除理由竟是打負面選舉，不是偷情？

有關針對周刊報導張益贍、蔡宜芳相關私人情感事宜，台灣民眾黨中央評議委員會上午已做出決議，將中央委員張益贍停權接受調查，蔡宜芳因無黨職，另行調查，並視後續調查結果進行處分。

今（11）日下午，因後續有事證顯示，張益贍先生在未經本黨黨中央授權的情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，相關違紀事宜已違反本黨黨章所規範之「正直誠信」原則，嚴重毀損本黨形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。

網友則在臉書質疑，「開除理由竟是打負面選舉，不是偷情？」、「燒了一整天的議題，結果主因不是兩人去汽旅辦事！？」、「台灣價值不夠啦」。

(中時電子報)