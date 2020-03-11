藝人吳奇隆和劉詩詩婚後甜蜜，在去年迎來兒子「步步」報到，10日是女方33歲生日，吳奇隆不忘趕在最後一刻替老婆慶生，十分甜蜜。
吳奇隆與劉詩詩向來對私生活低調，劉詩詩10日迎來33歲，久違曬出生活照，寫下：「謝謝大家的祝福！希望每一個人都平安健康。」照片中，劉詩詩紮著馬尾，雖然沒面向鏡頭，僅低頭露出甜笑比YA，但光是側臉就電翻全部粉絲。
而吳奇隆則在10日晚間11點59分，壓線PO出一張手指比心照片，搭配發文的一顆粉紅愛心，罕見公開放閃甜度破表。
(中時電子報)
藝人吳奇隆和劉詩詩婚後甜蜜，在去年迎來兒子「步步」報到，10日是女方33歲生日，吳奇隆不忘趕在最後一刻替老婆慶生，十分甜蜜。
吳奇隆與劉詩詩向來對私生活低調，劉詩詩10日迎來33歲，久違曬出生活照，寫下：「謝謝大家的祝福！希望每一個人都平安健康。」照片中，劉詩詩紮著馬尾，雖然沒面向鏡頭，僅低頭露出甜笑比YA，但光是側臉就電翻全部粉絲。
而吳奇隆則在10日晚間11點59分，壓線PO出一張手指比心照片，搭配發文的一顆粉紅愛心，罕見公開放閃甜度破表。
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