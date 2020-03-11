劉真2月初因心臟主動脈瓣膜狹窄開刀，辛龍在2月27日臉書寫下「願用自己的生命換劉真的生命」，3月10日再度發表心聲，心疼女兒霓霓思母心切，與辛龍交情20多年的艾力克斯，11日錄《女人我最大》時談到辛龍真的太久沒有更新貼文了，時隔兩周看到老友的心情抒發，「即便現在大家都工作繁忙，還是有傳簡訊和臉書私訊關心他。」他表示辛龍剛出道當歌手時，身為DJ的他負責歌手的訪問以及宣傳，再加上老婆李詠嫻和劉真同樣熱愛國標舞，通常也是在工作場合和生日聚會會見到對方。

他表示一年半前就規劃帶家人去看東京奧運，預計暑假兩個月都待在日本。他在奧運的前365天跟飯店訂房，不論星級數多少都是客滿狀態，「一晚喊價到1800美金（約新台幣54,000元），倘若去10天住宿費就會破30萬。」今年殺出新冠肺炎這個程咬金，「太多人退房了，現在反而不急訂房，我認為現在一晚600美金（約新台幣18,000元）還是貴，只會下跌不會漲。」為此他也可惜兒子期待在日本的漫畫夏令營和女兒的跳舞課也因疫情取消了。

現在他與太太仍在觀望，預留機位尚未付款，現在奧運協會也未正式表態，「口罩一直都備著不是大問題，問題是有沒有奧運和票，台灣賣得幾乎都是黃牛票，除非是贊助商提供。」

(中時 )