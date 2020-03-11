日前日本奧運執行委員高橋治之在接受《華爾街日報》訪問時表示，就算新冠肺炎疫情嚴重，奧運也不太可能取消，當然也沒辦法接受閉門比賽的方式，畢竟如此一來經濟損失會相當嚴重，或許可以將比賽延期1-2年，不過今（11）日東京奧運組織委員會正式否認這項消息。

高橋治之不只是東京奧運主要廣告代理商的顧問，還是東京籌委會委員之一，日前他表示若是新冠肺炎疫情嚴重，將東京奧運延後1-2年是最為理想的做法，畢竟停辦或是閉門比賽，都會讓日本蒙受巨大經濟損失，可能會讓全年GDP下降高達1.4%。

此消息一出讓各國都十分譁然，不過月初國際奧委會（IOC）在洛桑召開會議時，主席Thomas Bach就表示奧運將會按照計畫進行，同樣中華奧會也回應，並沒有接到延期的相關消息，所以還是會照原本的比賽行程進行準備。

在今日東京奧運組織委員會正式發表聲明，對外再次重申奧運將會如期舉辦，並沒有相關延期計畫，賽事相關準備工作也在如火如荼進行當中。

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(中時電子報)