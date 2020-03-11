每個月發票開獎總是讓許多民眾非常期待，最新消息指出，財政部將多提供約100萬個中獎機會。根據財政部賦稅署表示，自109年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另外再增開六獎200元1組及雲端發票專屬100萬元獎15組、2000元獎15,000組、500元獎50萬組，使民眾們中獎機率大大提升。

財政部賦稅署說明，歷年來各期統一發票中獎者都有逾期未領取的情況，為了妥善運用統一發票給獎經費，財政部於每年初會衡量前一年度平均每組兌換張數、兌領的成長率來估算，評估中獎金額及手續費後，今年加開六獎組數1組。

此外，財政部賦稅為了繼續鼓勵民眾領取雲端發票，特別獎雲端發票由108年9-12月期500元獎40萬組增至50萬組。

今年增加1組統一發票六獎的中獎組數，增加約94萬個中獎機會、加上雲端發票加碼10萬組，整體來看約增加近百萬個中獎機會。

財政部賦稅署也強調，將於年中注意中獎獎金經費執行情形，若獎金較為寬裕，將適度調增雲端發票專屬500元獎組數或六獎組數。

(中時電子報)