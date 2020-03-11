民眾透過手機產出的領取條碼，於萊爾富門市嗶一下，就能完成領取。（萊爾富提供）

行政院拍板推動「口罩實名制2.0」方案，新增網路預購，再到超商取貨的新管道，至於3月26日到貨後該如何取貨，萊爾富率先公布，除配合政府政策，提供門市Life-ET機台提領口罩服務外，更獨家於線上「Hi-Life VIP會員APP」，創新推出口罩領取平台，讓民眾免於機台操作，減少觸碰機台的衛生疑慮。

超商口罩如何領取，萊爾富今搶先公佈，率先各大超商，推出「雙平台」防疫口罩領取服務，民眾可於3月12日至18日到政府指定網頁（如健保快易通APP）登記預購，並選擇「萊爾富便利商店取貨」，預購成功的民眾，會在登記截止日隔天（19日）收到繳費通知簡訊，於指定期限內完成付款，就可於3月26日至4月1日期間，前往萊爾富門市，透過Life-ET機台操作，輸入簡訊上登記序號、身分證後4碼、手機後3碼完成認證流程，即可快速列印「防疫口罩領取單」，並到結帳櫃檯出示健保卡、身分證、駕照（擇一）進行口罩提領。

另一個更便利的方式，則是透過Hi-Life VIP 會員APP的「防疫大作戰口罩領取入口」平台，民眾只要透過手機產出的領取條碼，於萊爾富門市嗶一下，就能快速完成口罩領取，減少碰觸公共機台。此外，透過萊爾富Hi-Life VIP會員APP領取口罩，也可獲得只要6元的「Hi-Life Original天然水600mL」兌換券。

(中時 )