清華大學物理系教授洪在明（左）、化學系教授洪嘉呈皆加入素養題出題陣容。（清華大學提供／邱立雅竹市傳真）

108課綱上路後，大學入學考試加入素養導向的考題，清華大學「讓素養飛」題庫去年9月首度上線，就吸引許多高中生及高中教師下載並轉傳。新版「讓素養飛」題庫近日上線，為了讓題目設計符合高中生物程度，題庫邀請高中教師們參與編修，並安排50名參加青少年科學人才培育計畫的高中生試答。

催生素養題庫的清華大學教務長焦傳金表示，他偶然發現自己發表的「烏賊有數感」研究出現在前年的北區高中模擬考題，才知道高中教學現場很缺素養題資源，甚至請專家出一題的費用高達上萬元，因此才想何不邀集清華教授一同出題，既可解決題荒，也能推廣科普知識，善盡大學社會責任。

相較於生硬死背的科學知識，素養題主要在考驗學生整合運用知識來處理日常生活及探究學術問題的能力。焦傳金表示，這些題目課本上沒有，考生可能也從未聽說過這些研究，但只要讀懂讀通高中理化及生物，就能夠從題幹中找到線索，推導出正確的答案。

清華大學新版「讓素養飛」題庫近日上線，內容包括53題生科題、3題物理題、及29題化學題。題材涵括一般科普知識及清華教授的研究發表，如人工視網膜、芋螺毒素、心臟的再生、癌症幹細胞、大腦神經再生、膠原蛋白、半導體的晶面效應、宇宙暗物質等。

參與去年素養題編修的新竹高中生物老師陳慕璇表示，大考中心雖釋出一些素養題例題，但數量很少，清華素養題庫提供教師更多資源。陳慕璇說，她時常在上課時帶領學生解清華素養題，學生反應都很好，對想挑戰生物奧林匹亞的學生來說更是珍貴、實用的資源。

(中時 )