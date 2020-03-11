口罩實名制2.0新制將於明日上午9點上路，中央流行疫情指揮中心今天下午公布預購流程以及網購連結，民眾可上口罩預約系統（https://emask.taiwan.gov.tw/index.html）網頁登記預購，首波販售數量約700萬片，共約233萬民眾受惠。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，口罩預約系統可使用健保卡、自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購，預購成功者將會在19日收到繳費通知簡訊，在期間內以ATM轉帳、信用卡方式完成付款者，將會收到取貨序號的簡訊。

羅一鈞說，民眾無須搶在第一天登記預購，凡在18日前晚間8點完成登記者，皆可取得購買資格，若購買量些微超過700萬片，則人人可買到口罩，但若超過太多，就必須在19日進行抽籤。

羅一鈞表示，民眾收到取貨簡訊後，持序號、訂購人證件至指定取貨超商的服務機台（ibon、FamiPort、Life-ET、OK．go）輸入取貨序號及身分證字號後，即可列印取貨單至櫃檯領取口罩。

(中時 )