民進黨今（11）日召開中常會，會中邀請學者分享對「台灣政治版圖變動」的觀察；民進黨主席卓榮泰表示，雖然蔡英文總統獲得史上最高選票的支持，但面對世代與階段的重大議題，仍是民進黨未來不可迴避的挑戰。此外，民進黨也宣布，將把販賣「紀念飛行夾克」所得款項全數捐助防疫使用。

中央研究院社會學研究所副所長陳志柔在民進黨中常會上以「台灣政治版圖變動：機遇、結構、意識形態」為題報告，分析左右2020的大選的關鍵因素包括了世代跟階級。卓榮泰會後表示，雖然大選獲得勝利，但民進黨也體悟，除了在低薪、高房貸等環境生態保護等「國內重大議題」，仍是民進黨必須繼續努力，不可迴避的挑戰。言下之意，執政黨不能期待單靠「國外議題」繼續勝選。

民進黨發言人李晏榕說，民進黨的紀念版飛行夾克共收到民眾預購超過一萬二千件，在扣除製作成本後，結算政治獻金收入777萬元，將全數捐助衛福部疾病管制署，並指定做為防治「嚴重特殊傳染性肺炎工作」使用；她說，「希望透過這樣的行動，表達感謝所有第一線防疫工作人員及行政團隊，共同守護台灣，為人民健康把關。」

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(中時電子報)