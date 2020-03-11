男子怪異裝扮，在防疫期間，引人側目。鄰居則說，他老早就這幅裝扮，人善良，見怪不怪。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

未卜先知？！近期疫情持續升溫，口罩成了必要配備，花蓮市美崙地區出現一名中年男子，戴上防毒口罩、護目鏡、防護圍脖以及安全帽不離頭部，怪異造型引來側目。問他是不是防疫必要裝備？男子告訴記者，他平常就這樣的裝備，新冠肺炎蔓延了，「我是未卜先知」。

附近居民店家也證實，這名中年男子，平日都這造型出現，他為人善良，早已見怪不怪！覺得很有趣，也蠻好笑的。

男子怪異裝扮被網友目擊po上臉書，網路被封「美崙面具怪客」，年約40歲的中年男子說，他口戴3M防毒面具，花600元購得、護目鏡40元、雨衣 10元，還有防護脖子套 30元，安全帽也不摘下，他說，這些東西都在五金行買得到。平常早上送報，還有做鐵工。這身裝備，是否因新冠肺炎疫情而防疫？他說「我是未卜先知」。

轄區派出所也知道這名男子，員警說，個人裝扮不加評論，也未危及社會安全。個人自由！

(中時 )