否認張益贍負面選舉操盤 蔡壁如立即遭打臉

立法院民眾黨團助理蔡宜芳、已婚民眾黨中央委員張益贍爆發不倫戀，事件延伸至張益贍傳與桃園市議員王浩宇結盟；民眾黨立委蔡壁如澄清指出，不可能，選舉時沒聽過這樣的訊息。但民眾黨今開除張益贍理由竟是張益贍在未經民眾黨黨中央授權情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，蔡壁如立即遭打臉。

台北市文化基金會副執行長張益贍遭爆與黨團助理蔡宜芳婚外情，張益贍稍早表示，辭去文基會副執行長。隨後，民眾黨發表聲明，指事證顯示，張益贍在未經民眾黨黨中央授權情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，相關違紀事宜已違反黨章所規範之「正直誠信」原則，嚴重毀損民眾黨形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。

張益贍傳與桃園市議員王浩宇結盟，係王浩宇自爆與張益贍的對話記錄指張有意拉攏，民眾黨立委蔡壁如強調與王結盟「不可能」，並指王浩宇「這人毫無誠信可言」。不幸，民眾黨開除張益贍正是負面選舉操盤，重重打臉蔡壁如早先發言；但蔡對王浩宇看法「這人毫無誠信可言」，從這件事發展看來，蔡壁如仍有識人之明。

(中時電子報)